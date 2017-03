Waarom ben ik moe, maar ben ik klaarwakker zodra ik in bed lig?

De hele dag verlang je naar je bed. Op je werk heb je bij vlagen moeite om je ogen open te houden, maar zodra je 's avonds in bed ligt, lijk je in één klap weer wakker. Hoe kan dat?

Je wakker voelen zodra je in bed ligt, is een veelvoorkomend slaapprobleem. Het komt in veel gevallen doordat je brein je bed onbewust met wakker zijn is gaan associëren. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je al een tijdje moeilijk in slaap valt. Als je nacht na nacht ligt te woelen, vervaagt de link tussen je bed en slaap in je hersenen. Dat kan een vicieuze cirkel worden.

Je kunt er ook heel plotseling last krijgen van een slaapprobleem, bijvoorbeeld door stress, overlijden van een dierbare of liefdesverdriet. Piekeren gooit je slaappatroon door de war. En ook dan kan je bed steeds meer andere gevoelens oproepen in plaats van 'slaap'.

Je kunt de vicieuze cirkel doorbreken door je bed alleen te gebruiken om in te slapen (en voor seks). Kun je niet slapen? Ga na twintig minuten uit bed in plaats van te blijven draiien. Op die manier train je je hersenen om je bed opnieuw te associëren met slaap. Er wordt ook wel eens cognitieve gedragstherapie ingezet om slaapproblemen te verhelpen.

Bron: Time.com | Beeld: Shutterstock