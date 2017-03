7 manieren om deze week je gezondheid te verbeteren

Iedere week geven we je een aantal tips om deze week aan je gezondheid te werken. Lees de tips van deze week.

Maandag: Eet meer groenten

Met deze tips sneak je meer groenten je eetpatroon binnen.

Dinsdag: Voeg springtouwen aan je training toe

Springtouwen is een goede training. Dit zijn vier dingen om op te letten voordat je begint.

Woensdag: Droom weg bij de mooiste stranden

Deze stranden zijn uitgeroepen tot mooiste stranden ter wereld.

Donderdag: Complimenteer iemand

Een compliment geven geeft jou ook een goed gevoel. Lees onze 5 tips om een oprecht compliment te geven.

Vrijdag: Maak tijd voor seks

Wanneer dook jij voor het laatst met je partner tussen de lakens? Een keer per week seks hebben maakt gelukkiger dan meer geld verdienen.

Zaterdag: Drink in je eentje wijn

Bij voorkeur in je ondergoed. In Finland is er zelf een woord voor: kalsarikännit.

Zondag: Lees de columns van Jet

Iedere maand schrijft onze columnist Jet van Nieuwkerk in Santé over gezond, fit, lekker en gelukkig leven en de balans daartussen. Heb je één van haar columns gemist? Je kunt ze online teruglezen.

Beeld: Shutterstock