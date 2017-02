Waarom we niet goed om kunnen gaan met stress

We reageren nog net zo op stress als honderden jaren geleden.

Stress vroeger

Ons stresssysteem is ingesteld op het leven zoals het vroeger was. Bij het zien van een gevaarlijk dier beogn ons hart te kloppen en ons lichaam stond klaar om te vechten of vluchten. Een stressreactie vergrootte de kans op overleven.

Stress nu

Tegenwoordig krijgen we stress van hele andere dingen dan gevaarlijke dieren. Als we een appje krijgen met daarin de tekst: 'we moeten praten' hebben we niets aan de stressreactie en een snel kloppend hart. Dat geldt ook voor andere stressoren: stapels werk, file, rekeningen, sociale verplichtingen. Geen levensbedreigende situaties, maar we krijgen er nog dezelfde stressreactie van als honderden jaren geleden.

Onze omgeving verandert snel en ons brein evolueert niet snel genoeg om de reactie bij stress aan te passen. De Volkskrant maakte er de onderstaande video over.

