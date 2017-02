Wat zegt de kleur van je snot?

Geen lekker onderwerp, maar nu de griepepidemie nog steeds sluimert, kan het wel een nuttig onderwerp zijn.

De functie van snot

Zoals bijna alles in ons lichaam heeft snot een belangrijke functie. Het zorgt ervoor dat je keel niet droog wordt en het maakt de lucht die je inademt vochtiger voordat het naar je longen gaan. Daarnaast zorgt je snot voor een eerste barrière om bacteriën buiten je lichaam te houden.

Snotterig? Je lichaam is hard aan het werk

Wanneer je snotterig bent, is dat dat eigenlijk een goed teken. Je lichaam is hard aan het werkt om een virus te bestrijden. Met die kennis in je achterhoofd is het eigenlijk niet zo gek dat je snot veel over je lichaam zegt.

Kort samengevat

Als je gezond bent, zou de snot in je zakdoek bijna kleurloos moeten zijn. Groen snot ontstaat door een enzyme dat helpt infecties te bestrijden, wanneer je ziek bent dus. Wil je meer weten over dit onderwerp? Bekijk deze video.

