Welke medicijnen zijn handig om in je medicijnkastje te bewaren?

Welke medicijnen zijn handig om in huis te hebben? Een goed moment om je medicijnkastje te controleren.

Volgens Synovate heeft 49 procent van de Nederlanders medicijnen in huis die overdatum zijn. Wanneer heb je voor het laatst in je medicijnkastje gekeken? Grote kans dat je over-de-datum-pillen en een gekristalliseerd hoestdrankje tegenkomt. Weg ermee.

De volgende medicijnen kunnen van pas komen in je medicijnkastje:

1. Pijnstillers

Paracetamol (algemene pijnstiller) en ibuprofen of naproxen (geschikt bij pijn waar een ontsteking bij zit en bij hevige menstruatiepijn en migraine) zijn pijnstillend en koortsverlagend. Als je kleine kinderen hebt, is het handig om een vloeibare kinderparacetamol of kauwtabletten met een smaakje in huis te hebben.

2. Tabletten tegen keelpijn

Is jouw keel een zwakke plek en heb je er vaak last van? Dan kun je zuigtabletten of Trachitol in je medicijnkastje bewaren.

3. Iets tegen maag- en darmklachten

Heb je vaak last van je maag, dan zijn maagzuurremmers handig om in huis te hebben. Ook diarreeremmers kunnen van pas komen, zeker als je graag reist.

4. Thermometer

Om koorts op te meten.

5. Pleisters en verband

Een ongeluk zit in een klein hoekje. De verbandtrommel of EHBO-doos heb je meestal vaker nodig dan andere medicatie. Zorg dat je hem af en toe bijvult, zodat je gaasjes, pleisters, verband, een schaartje, een pincet, tape en jodium bij de hand hebt in geval van nood.

6. Antibacteriële zalf

Betadine, uierzalf of Mesitran wondzalf zijn goede opties. Ze desinfecteren wonden, zweren en kloven. Smeer een kleine hoeveelheid zalf op de zere plek.

7. Vul aan met je persoonlijke benodigdheden

Iedereen heeft wel een klacht die vaak terugkomt. Heb je regelmatig last van een koortslip, zorg dan voor een goede koortslipcrème. Misschien heb je meer aan een vette crème tegen eczeem, neusspray, mentholpoeder of een hoestdrankje.

Bron: Archief | Beeld: Shutterstock