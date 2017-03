Geroosterd, gesmolten, gedroogd... Net zo gezond?

Maakt het verschil of je een product gedroogd, geroosterd of gesmolten eet?

1. Kaas vs. gesmolten kaas

Een tosti ziet er misschien vetter uit, maar gesmolten kaas bevat niet meer calorieën dan gewone kaas (uitgaande van dezelfde hoeveelheid en soort kaas). Lees meer over kaas vs. gesmolten kaas.

2. Fruit vs. gedroogd fruit

In dit geval is het antwoord op de vraag 'is het net zo gezond?' ja en nee. Aan gedroogd fruit wordt meestal niets toegevoegd, maar er wordt juist water aan onttrokken. Alle suikers en vetten die in het fruit zitten blijven bewaard, maar dan in geconcentreerde vorm. Hierdoor bevat gedroogd fruit per 100 gram meer calorieën, koolhydraten en suiker dan vers fruit.

3. Brood vs. geroosterd brood

Geroosterd brood bevat niets anders dan gewoon brood. Door het roosteren verdwijnt er wat water uit het brood, maar de voedingswaarde blijft hetzelfde.

