Wat is een hoge bloeddruk?

Weet jij wat een hoge bloeddruk inhoudt?

Je hart pompt bloed in je slagaders, waardoor druk ontstaat op je bloedvaten. Wanneer deze druk langdurig te hoog is, beschadigen de wanden van je slagaders en ontstaat er slagaderverkalking. Het gevolg hiervan is dat je vaten minder elastisch zijn en je bloeddruk nog verder toeneemt. Dit verhoogt de kans op hart- en vaatziekten. Een hoge bloeddruk is vaak te wijten aan een combinatie van erfelijkheid en (een verkeerde) leefstijl. Voor volwassenen is de streefwaarde voor de bloeddruk onder de 140/90 mmHg (millimeters kwikdruk).

Bron: Hartstichting | Beeld: Shutterstock