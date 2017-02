Word jij oud? Dit is wat onderzoeken over jouw levensduur zeggen

Je weet dat je geen eeuwig leven hebt, maar hoe lang zul je eigenlijk leven? Prevention zette een aantal factoren op een rij die kunnen duiden op een korter leven.

1. Je ouders of grootouders zijn jong overleden

Onze genen hebben voor 25 procent invloed op hoe lang we zullen leven, aldus de auteur van Genetics of Health: Understand Your Genes for Better Health. Zijn jouw ouders of grootouders op jonge leeftijd op natuurlijke manier overleden? Dan kan dat een slecht voorteken zijn, maar het hoeft natuurlijk niet. Het goede nieuws is dat je levensduur voor 75 procent niet van je genen afhangt.

2. Je houdt niet van je werk

Je werk niet serieus nemen zou geen goede invloed hebben op je levensduur. Volgens onderzoek van the Longevity Project leven mensen met plezier blijven werken langer dan degenen die alleen maar werken voor het bedrag op het loonstrookje.

3. Je zit de hele dag

Regelmatig zien we nieuwsartikelen en weer nieuwe onderzoeken voorbij komen waarin staat hoe slecht zitten voor je is. Het schijnt dat oudere vrouwen die meer dan 10 uur per dag zitten kortere telomeren hebben en dat zou je biologisch gezien 8 jaar ouder maken dan een vrouw die minder zit.

4. Je hebt moeite met zware boodschappen tillen

Je hoeft geen krachttrainer te zijn of worden, maar gezonde spierkracht kan geen kwaad. Er zijn twee redenen waarom moeite met zwarte boodschappen tillen, zou kunnen duiden op een korter leven.

Mensen met minder spieren hebben vaak meer vet. Vooral buikvet is van slechte invloed op de gezondheid. Weinig kracht in de spieren zorgt ervoor dat je sneller blessures oploopt of valt en dat kan gevaarlijk zijn als je wat ouder bent.

5. Je bent weduwe of gescheiden

De vijfde reden geldt voornamelijk voor mannen. Het lijkt er namelijk op dat vrouwen minder gezondheidsvoordelen hebben van een huwelijk. Mannen echter zouden langer leven als zij in een huwelijk zitten.

Kun je de bovenstaande punten stuk voor stuk afvinken? Maak je geen zorgen. Als er iets is waarover er geen garanties zijn, dan is het wel het leven. Wie weet overleef je iedereen met gemak.

