4 veranderingen in je keuken om voortaan niet meer te veel te eten

Volgens verschillende onderzoeken kunnen kleine veranderingen in je keuken helpen bij het weerstaan van grote verleidingen.

1. Ruim op

Mensen met rommel in de keuken eten 44 procent meer snacks dan mensen bij wie de keuken er spic en span uitziet. Zet de zak havermout netjes in de kast en laat alleen de fruitschaal in het zicht staan.

2. Zien is eten

Groente en fruit op ooghoogte in de koelkast stimuleert je om gezond te eten. Leg voorgesneden groente en fruit in doorzichtige bakjes of zakjes op de middelste plank, en ‘verstop’ kaas, worst en minder gezonde tussendoortjes in de groentelades op de bodem.

3. Schep op in de keuken

Schep de borden vol als je nog in de keuken bent en laat de pannen op het fornuis staan. Mensen die aan tafel opscheppen, eten meer en zijn gemiddeld vier kilo zwaarder dan keukenopscheppers.

4. Klein maar fijn

Eet je van een groot bord, dan eet je meer zonder dat je het merkt. En schep je zo’n groot bord vol, dan is de kans groot dat je meer eet dan nodig is voor het stillen van je honger. Het schijnt dat je door te eten van een kleiner bord tot wel 29 procent minder calorieën binnenkrijgt zonder dat je daarna nog honger hebt.

Wat is klein en wat is groot?

Klein: ontbijtbord 16 tot 20 cm

Groot: dinerbord 23,5 cm

Bron: Archief | Beeld: Shutterstock