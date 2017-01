7 manieren om deze week je gezondheid te verbeteren

Iedere week geven we je een aantal tips om deze week aan je gezondheid te werken. Lees de tips van deze week.

Maandag: Smeer met SPF

Gebruik ook in de winter dagcrème met een factor. Hoe jouw huid veroudert, is grotendeels vastgelegd in je genen, maar je kunt zelf toch een klein beetje invloed uitoefenen.

Dinsdag: Relativeer

Tijd heelt niet alle wonden. Uiteindelijk doe je dat zelf. Hoewel tijd vaak wel goed doet. Je hoeft niet te wachten tot de tijd verstrijkt en alles beter wordt.

Woensdag: Kook met boerenkool

Boerenkool leent zich voor meer dan alleen oer-Hollandse stamppot. Deze maand delen we in Santé en op Sante.nl een aantal verrassende recepten met boerenkool.

Donderdag: Bewaak je grenzen

Het is waarschijnlijk niet het makkelijkste onderwerp om aan te snijden, maar in de Harvard Business Review wordt er handig advies gegeven over hoe je je baas laat weten dat je te veel werk hebt.

Vrijdag: Maak goedkope wijn smaakvoller

Lekkerdere wijn? Daar zeggen we ja tegen. Een voormalig topman van Microsoft deelt een handige tip om goedkope wijn een oppepper te geven.

Zaterdag: Verras jezelf

Doe mee aan onze prijsvragen en wie weet word jij binnenkort verrast met een mooie prijs.

Zondag: Waai uit aan het strand

Volgens National Geographic ligt één van de beste stranden ter wereld in Nederland. Benieuwd over welk strand het gaat?

Beeld: Shutterstock