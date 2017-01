7 manieren om deze week je gezondheid te verbeteren

Iedere week geven we je een aantal tips om deze week aan je gezondheid te werken. Lees de tips van deze week.

Maandag: Begin opnieuw met hardlopen

Tijdje niets gedaan? Juist de winter is een goede periode om het hardlopen weer op te pakken.

Dinsdag: Maak plezier op je werk

Plezier op de werkvloer zorgt ervoor dat je meer zin hebt om naar je werk te gaan en het maakt je gelukkiger, maar dat niet alleen...

Woensdag: Koud? Zo blijf je warm

10 tips om warm te blijven en op te warmen.

Donderdag: Kies voor seizoensgroenten

In Spanje is er een deel van de oogst mislukt. Er is onder andere minder courgette, sla, broccoli, bloemkool en spinazie beschikbaar. In sommige supermarkten zorgt het voor lege schappen, op andere plaatsen stijgen de prijzen. Voorkom dat je te dure groenten koopt en kies voor seizoensproducten, zoals paprika, komkommer of spruitjes.

Vrijdag: Neem je werk niet mee naar huis

Laat je werk los en begin ontspannen aan het weekend.

Zaterdag: Laat je niet van de wijs brengen door romantische comedy's

Een datingapp dook in de materie om een prangende vraag te beantwoorden: hoe realistisch zijn romantische films? Niet zo heel realistisch blijkbaar.

Zondag: Laat je inspireren voor een gezonder leven

Niet te streng en al helemaal niet saai, dat is de slogan van het boek Tips van Jet, geschreven door onze columniste. Wij mogen 25 exemplaren van haar boek verloten.

Beeld: Shutterstock