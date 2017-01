6 vragen over ochtendmisselijkheid

Voor veel vrouwen is het het eerste en bekendste signaal van een zwangerschap.

1. Hebben alle vrouwen last van ochtendmisselijkheid?

Nee, volgens Britse statistieken heeft twintig procent van de vrouwen nergens last van. De helft van de vrouwen wordt misselijk in combinatie met overgeven, dertig procent van de vrouwen is alleen misselijk. Als je tijdens je vorige zwangerschap veel misselijk was, zegt dat niets over hoe misselijk je tijdens een volgende zwangerschap zal zijn.

2. Wanneer begint ochtendmisselijkheid?

Ochtendmisselijkheid begint vaak rond de zesde week, maar je kunt er nog eerder last van hebben.

3. Waardoor ontstaat de misselijkheid?

Je hoeft je geen zorgen te maken over misselijkheid, het ontstaat door een piek in HCG en oestrogeen in het eerste trimester van de zwangerschap. Heb je last van migraine of wagenziekte? Dan zou je ook vatbaarder zijn voor misselijkheid tijdens je zwangerschap.

Een tijdje geleden verschenen er berichten in het nieuws dat misselijkheid een goed teken is. De Volkskrant zocht uit hoe dat precies zit, interessant.

4. Tot welke week duurt ochtendmisselijkheid?

Zat er maar een strikte eindtijd aan die verrekte ochtendmisselijkheid. Gemiddeld genomen gaat het tussen de twaalfde en vijftiende week beter, maar je kunt ook bij de pechvogels horen en je hele zwangerschap last houden van (ochtend)misselijkheid. Extreme en aanhoudende misselijkheid kan duiden op hyperemesis gravidarum.

5. Wanneer moet je met ochtendmisselijkheid naar de dokter?

Als je geen voeding of vloeistoffen kunt binnenhouden.

Als je acht uur niet geplast hebt en/of je urine heel donkergeel van kleur is.

Bij duizeligheid of flauwvallen.

Als je koorts hebt.

Bij het overgeven van bloed.

6. Wat kan ik doen om ochtendmisselijkheid te verminderen?

Helaas werken de huis-, tuin- en keukenmiddeltjes niet voor iedereen, maar ze zijn het proberen waard.

Probeer direct iets lichts te eten, bijvoorbeeld crackers met thee en ga daarna pas uit bed. Gember is een bekend middel tegen misselijkheid. Voeg het toe aan maaltijden of maak er gemberthee van. Eet gedurende dag regelmatig iets kleins. Ontdek waar je misselijk van wordt. Misselijkheid kan getriggerd worden door bepaalde geuren. Zodra je doorhebt welke het zijn, kun je ze proberen te vermijden. Bij de apotheek verkopen ze speciale armbandjes met drukpunten tegen misselijkheid.

Beeld: Shutterstock