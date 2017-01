Stroomstoring: hoe lang blijft het eten in de koelkast en vriezer goed?

Is het verstandig om je koelkast en vriezer leeg te halen na een stroomstoring?

Als de vriezer is uitgevallen, blijven producten nog ongeveer 24 uur lang bevoren. Zolang producten bevroren zijn, kun je ze bewaren. Even controleren dus of de producten inderdaad nog goed bevroren zijn.

Of je producten uit de koelkast moet weggooien, is iets lastiger te zeggen. Zolang de producten niet warmer zijn geworden dan 7 graden kun je ze bewaren. Zijn de producten warmer geworden, dan kan het verstandig zijn om ze weg te gooien. Is de temperatuur boven de 15 graden uitgekomen, dan zou je alle bederfelijke producten uit de koelkast weg moeten gooien.

Tip: als je een thermometer hebt, kun je op die manier de temperatuur van de koelkast controleren.

Bron: Voedingscentrum | Beeld: Shutterstock