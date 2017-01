Waarom hebben sommige mensen ochtendhumeur en anderen niet?

Ben je de eerste twintig minuten na het opstaan niet aanspreekbaar? Er kunnen verschillende redenen voor zijn.

Gemiddeld duurt ochtendhumeur vijf tot twintig minuten, maar het kan langer duren. Niets om je zorgen over te maken. Ochtendhumeur, hoe lang het ook duurt, wordt veroorzaakt doordat wakker worden en langzaam proces is. Er is geen knop die je omzet van slapen naar wakker zijn. Als je het zo bekijkt, is het niet zo gek dat sommige mensen in het eerste uur nog een beetje prikkelbaar zijn.

Heb je alleen ochtendhumeur op werkdagen? Het kan een signaal zijn dat je te kort hebt geslapen, maar het kan ook zo zijn je lichaam er meer moeite mee heeft om door een wekker gewerkt te worden, of je hebt niet zoveel zin om naar je werk te gaan.

Heb jij last van een ochtendhumeur? Dit kun je ertegen doen.

Beeld: Shutterstock