7 manieren om deze week je gezondheid te verbeteren

Iedere week geven we je een aantal tips om deze week aan je gezondheid te werken. Lees de tips van deze week.

Maandag: Doe mee aan onze clean eating challenge

In het januarinummer vind je de clean eating challenge. Online hebben we een kant-en-klare boodschappenlijst voor je. Deel jouw ervaringen met #santeNL en #santechallenge.

Dinsdag: Geef 2017 een kickstart

In Santé en online geven we tips.

Woensdag: Ga sporten

Geen idee wat je leuk vindt? Misschien brengt de lijst met de sporttrends voor 2017 je inspiratie.

Donderdag: Voeg eiwitrijke ingrediënten toe aan je eetpatroon

Bekijk onze lijst met eiwitrijke producten. Wil je meer weten over het onderwerp? Lees dan het artikel Van vet naar spieren in ons januarinummer.

Vrijdag: Accepteer je fouten

Blijf niet met gevoelens van spijt zitten, maar accepteer het verleden. Zo doe je dat.

Zaterdag: Ontspan met een kerstfilm op Netflix

Wij hebben een lijstje gemaakt met kerstfilms om dit jaar op Netflix te kijken. Now is the time of the year, maak er gebruik van.

Zondag: Maak meer sociale voornemens

Leg contact met je buren, organiseer een straatfeest, leg je telefoon weg als je met iemand in gesprek bent, blaas nieuw leven in verwaterde vriendschappen. Lees waarom het goed is om sociale goede voornemens te maken.

Beeld: Shutterstock