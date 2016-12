3 tips tegen de post-kerst-dip

Je hebt de kerstvakantie achter de rug en je benen voelen aan als lood. Hoe kom je tóch van je luie stoel af? Laura Brijde geeft tips.

1. Wanneer er geen verleidingen zijn, kun je niet de mist ingaan. Spit je huis door en kijk alle producten na. Gaan deze producten jou helpen of juist verder weg brengen van je doelen? Het is natuurlijk geen probleem wat lekkers in huis te hebben. Zodra jij weet dat jij (nog) niet over de zelfbeheersing beschikt om het te laten bij één stukje kun je er beter voor zorgen dat ze uit het zicht verdwijnen. Weggooien hoeft niet, je buurjongentje of beste vriendin kun je er vast héél blij mee maken.

2. Wanneer ik één keer mijn workout mis, heb ik des te meer problemen om de volgende keer wel te gaan. Als ik één stuk pizza neem, wil ik er minstens nog 3. Zwakke plekken hebben we allemaal, dat is volkomen normaal. Maar de truc is om je bewust te worden van je eigen zwaktes. Op die manier voorkom je dat je weer zwicht. Tip: schrijf je zwakke plekken op en wat je op hierbij voelde. Op deze manier kun je patronen doorbreken.

3. Misschien wel de belangrijkste uit het rijtje: wees niet zo streng voor jezelf. Discipline is goed en gemotiveerd zijn ook, maar sla hier niet in door. Er komt een moment dat je een workout overslaat of ongezon eet. We zijn geneigd dan gelijk bij de pakken neer te zitten en terug te vallen in oude, slechte gewoontes. Raak niet in mineur en focus je op gezonde keuzes voor de toekomst.

Dit is een tip van Laura Brijde.

Fit de winter door

