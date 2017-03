Last van een snurkende partner, of weet je dat je zelf nogal luidruchtig kunt snurken? Wij geven tips tegen snurken.

Eerst de theorie, hoe komt het dat je snurkt?

Als iemand snurkt is de keelholte te nauw om adem vloeiend door de luchtweg te laten stromen. Je kunt het vergelijken met het leeglopen van een opgeblazen ballon; veel lucht stroomt door een te krappe doorgang. Dit veroorzaakt trillingen en zo ontstaat er een zagend geluid.

Het slechte nieuws: snurken wordt erger naarmate iemand ouder wordt

Als je slaapt verslappen alle spieren in je lichaam, ook die van je gehemelte, huig en tong. Daardoor ontstaan makkelijker trillingen. Hoe ouder je wordt, hoe meer deze spieren verslappen. De keelholte kan ook vernauwen doordat iemand aankomt in gewicht. De keelwand slibt dan dichter.



Een aantal oplossingen tegen snurken

Niet op je rug slapen.

Een anti-snurkkussen. Je bindt het op je rug, zodat je niet op je rug kunt draaien.

Een keelspray die de trillingen vermindert.

Een band die ervoor zorgt dat je mond niet kan openvallen.

Heb je last van een snurkende partner? Oordoppen kunnen de uitkomst zijn.

De anti-snurkbeugel

Bij de tandarts of het ziekenhuis kun je een anti-snurkbeugel laten maken. Let op: dit is vrij prijzig en het wordt meestal niet vergoed door je zorgverzekering. Informeer daarom vooraf goed naar de mogelijkheden en kosten.

Een anti-snurkbeugel is een op maat gemaakt kunststofplaatje dat je tijdens het slapen over je onderkaak plaatst, om zo je kaak naar voren te halen en meer ruimte in je keel te creëren. Je tong valt beter op zijn plek en zo krijgt lucht meer ruimte om door de keelwand te stromen waardoor snurken zal verminderen.

Wist je dat…

Meestal ontstaat snurken tussen je dertigste en veertigste levensjaar. Mannen snurken over het algemeen vaker dan vrouwen. De oorzaak van dit verschil is voor artsen nog niet geheel duidelijk.

Bron: Archief | Beeld: Shutterstock