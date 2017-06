10 tips om af te koelen

Met deze tips houd je jezelf toch een beetje koel.

1. Drink genoeg water

Zet een kan water in de koelkast. Doe er eventueel wat munt, komkommer, citroen of ander fruit in voor een smaakje en een extra verfrissend effect. Moet je de weg op of de trein in, neem dan een flesje water mee.

2. Gebruik geen warme apparaten

Je merkt hoe warm je laptop soms kan worden. Al die extra warmte wil je met dit weer liever niet in huis. Zet alle apparaten die je niet gebruikt uit en laat geen lampen branden.

3. Zet je voeten in een voetenbadje

Door je polsen onder koud water te houden, koel je af. Je voeten verkoelen is ook een goede manier om je lichaamstemperatuur iets te laten dalen. Een voetenbad kun je makkelijk onder de tafel zetten, dus maak daar gebruik van.

4. Zet de ramen alleen open als het buiten kouder is dan binnen

Als het echt warm is, heeft het vaak alleen zin om ramen en deuren 's ochtends vroeg en 's avonds laat open te zetten.

5. Draag luchtige kleding

Pak liever lichte kleuren uit de kast en trek juist geen strakke, schurende kledingstukken aan.

6. Span je niet te veel in

Sprintje trekken naar de bus? Vandaag niet. Probeer zo min mogelijk inspanning te leveren. Sporten kun je het best 's ochtends of 's avonds doen. Vergeet je niet in te smeren en genoeg water mee te nemen.

7. Zoek het water op

Zet een badje in de tuin, ga naar het zwembad of naar zee. Met water in de buurt, zoek je extra snel verkoeling op. En zorg voor een plekje in de schaduw.

8. Zet een ventilator neer

Hoewel een ventilator alleen de lucht verplaatst, werkt het met deze temperaturen wel verkoelend.

9. Zoek openbare ruimtes op

Het is bewezen dat de productiviteit van werknemers daalt zodra de temperatuur stijgt. Niet iedereen heeft de luxe van airco, bovendien kost airco veel energie. Heb je toch wat werk te verzetten? Zoek de koelte op van een café of een bibliotheek met airconditioning.

10. Probeer voordat je gaat slapen af te koelen

Lees onze tips om goed te slapen ondanks de hitte.

Beeld: Shutterstock