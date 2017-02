Welke producten kan ik invriezen?

Naast groenten, saus en brood kun je veel meer invriezen.

1. Gember

Door de sterke smaak van gember heb je er meestal niet veel van nodig. Bewaar een stukje gember in je vriezer en rasp er wanneer je het nodig hebt een stukje vanaf.

2. Noten

Ze blijven lang knapperig als je ze in de vriezer bewaart.

3. Kruiden

Vooral stevige kruiden zoals rozemarijn en tijm blijven mooi als je ze invriest. Kwetsbare kruiden zoals peterselie en basilicum kunnen minder goed tegen de vriezer. In sommige gevallen blijft ze smaak wel goed, maar zullen de blaadjes er wel wat nat en verlept uitzien.

4. Kaas

De smaak van kaas gaat achteruit wanneer je het invriest. Vries dus liever geen heel stuk kaas in. Een zakje geraspte kaas lijdt er minder onder wanneer je het invriest.

5. Bananen

Vries wat rijpe bananen in, heerlijk in een smoothie of een bananenbrood. Bekijk ons recept voor bananenbrood.

6. Wijn

Giet het laatste restje wijn of champgne in een ijsblokjesvorm of-zak. Hiermee heb je de volgende keer in no time een niet gekoelde wijn koud en het is erg handig voor pastasauzen waarin een beetje wijn nodig is.

7. Roomboter

Handig wanneer je maar de helft gebruikt. Zelfgemaakte kruidenboter kun je ook invriezen.

8. Koekjesdeeg

Vries koekjesdeeg in zodat je wanneer je wilt verse koekjes kunt maken. Als je het deeg in porties invriest, hoef je het niet vantevoren te ontdooien, leg ze gewoon iets langer in de oven.

9. Eiwit en eigeel

Ei in de schaal kun je niet invriezen. Los eiwit of eigeel is geen probleem (en erg handig voor recepten waarbij je maar één deel nodig hebt). Eigeel verandert van structuur door het invriezen. Dat voorkom je door 6 gram suiker of zout toe te voegen pet 100 gram eigeel. Door suiker/zout wordt het vriespunt lager, waardoor de structuur van eigeel minder aangetast wordt. Lees meer.

10. Kliekjes

Vries kliekjes in. Handig, want zo heb je meteen een snelle maaltijd bij de hand voor een drukke dag. Gerechten waar veel zuivel inzit, kunnen gaan schiften na het invriezen.

Tip

Koop labels zodat je diepvriesbakjes en -zakjes kunt labelen met de datum en wat erin zit.

