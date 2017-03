Last van de overgang van winter- naar zomertijd

Is jouw biologische klok in de war door het uur tijdverschil? Zo help je ritme een handje.

De klok wordt verzet zodat je kunt profiteren van het daglicht en kunt bezuinigen op elektriciteit. Maar hoeveel impact heeft dat uur korter slapen? Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat je niet te licht moet denken over dat uurtje minder.

Jetlag

Iedereen heeft een biologische klok die het dagritme bepaalt en onder andere slaap aanstuurt. Het licht speelt hier een grote rol bij. In de wintertijd loopt de biologische klok gelijk aan de perioden waarin het licht en donker wordt, waardoor je dus op de juiste tijd slaapt en wakker wordt. In de zomertijd is dit niet het geval, aangezien het dan langer licht is. Hierdoor wordt je interne ritme niet aangepast en kun je met de klok een uur vooruit dus je ritme kwijtraken. Het gevolg is dat je minder lang slaapt en de slaapkwaliteit niet optimaal is. Dat kan in extreme gevallen zelfs zorgen voor een 'jetlaggevoel'.

Wat kun je doen om je aan te passen aan de zomertijd?

Gelukkig wordt de klok altijd in het weekend verzet. Hierdoor kun je dat uurtje misschien opvangen door wat langer te slapen. Toch is het probleem hiermee niet verholpen en kun je de dagen erna ook last hebben van die ‘jetlag’ en prikkelbaarder zijn. Eerder naar bed gaan heeft niet veel zin want in de uren voordat je gaat slapen, maken je hersens juist een stofje aan om te voorkomen dat je eerder in slaap valt zodat je biologische klok in stand wordt gehouden. Daarom word je ook pas moe rond elf uur ’s avonds als je altijd rond die tijd naar bed gaat. Probeer om je normale tijd naar bed te gaan.

Moeite met opstaan?

Ook het opstaan kan moeilijker zijn na het ingaan van de zomertijd. Maak het jezelf gemakkelijker en zorg bij het opstaan meteen voor veel licht. Doe de gordijnen wagenwijd open en wees actief. Breng bijvoorbeeld de kinderen wandelend of fietsend naar school, ren een paar keer de trap op en af en probeer zo min mogelijk te zitten. ’s Avonds moet het juist weer donkerder in huis zijn waardoor je lichaam het slaaphormoon melatonine aanmaakt. Doe vroeg de gordijnen dicht en zet een uur voordat je gaat slapen fel licht, de telefoon, tv en computer uit. Deze geven een signaal af aan de hersenen dat het nog steeds dag is en dat vermindert de melatonineproductie. Steek in plaats daarvan liever de kaarsjes aan en lees een boek of tijdschrift.

Bron: Archief | Beeld: Shutterstock