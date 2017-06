Hoe werkt bloed doneren?

Bloed doneren is een relatief simpele daad, waardoor je soms zelfs een leven kunt redden. Voor bloedtransfusies bij ernstig zieke patiënten is vers bloed niet beter dan langer bewaard bloed. Een extra reden om je aan te melden om bloed te geven.

Goed om te weten: niet iedereen kan bloeddonor worden

Vlak na een bevalling of wanneer je in het buitenland bent geweest, kun je niet altijd direct bloed geven. Informeer van tevoren of je een geschikte donor zou zijn. Wanneer je een geschikte donor zou kunnen zijn, kun je opgeroepen worden. Ter plaatse wordt je bloed getest op infectieziekten om te zien of je echt geschikt bent.

Hoe lang duurt bloed afnemen?

Bloed afnemen duurt ongeveer 10 minuten, maar reken voor je bezoek aan de bloedbank ongeveer een uur. Van tevoren vul je een vragenlijst in en onderga je een korte keuring. Na afloop mag je iets eten en drinken om te voorkomen dat je je slap voelt. Vrouwen mogen maximaal 3 keer per jaar bloed geven.

Welke bloedgroep is het best?

Bij voorkeur geven ziekenhuizen patiënten bloed van hun eigen bloedgroep. Alle bloedgroepen zijn dus hard nodig. De bloedgroep O negatief is iets vaker nodig. Deze bloedgroep kan namelijk aan alle patiënten worden gegeven en komt van pas wanneer de bloedgroep van een patiënt niet bekend is.

Tips voor de eerste keer

Zorg dat je uitgerust bent en genoeg gegeten en gedronken hebt. Draag kleding waarmee je bovenarm makkelijk te ontbloten is.

Meer informatie vind je op de website van Sanquin.

Beeld: Shutterstock