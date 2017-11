Is het recept van Nutella veranderd?! Hoe zit dat?

De afgelopen tijd woedde er online een ware #nutellagate. Fans zijn woedend over het feit dat het recept van Nutella blijkbaar zomaar is veranderd.

De kleur is iets lichter, zo ontdekten fans in Duitsland. Er zit meer melkpoeder in. Is dat ten koste gegaan van de cacao? Hoe zit het nou precies?

Ferrero, de producent van Nutella geeft opheldering. We quoten: 'Concreet gaat het in Nederland om het vervangen van weipoeder door een gelijkwaardige hoeveelheid magere melkpoeder (2,1g/100g van het totale product). Hierdoor neemt de hoeveelheid magere melkpoeder in onze Nutella toe van 6,6% naar 8,7%. Met deze verfijning hebben we de algehele kwaliteit van de melk in Nutella verder verbeterd met behoud van de unieke Nutella smaak. De hoeveelheid hazelnoten, cacao, suiker en palmolie blijft onveranderd.



De enige verandering aan onze Nutella is dus de vervanging van weipoeder door magere melkpoeder. Het Nutella recept bevat nog steeds slechts zeven ingrediënten, zonder kleurstoffen en zonder bewaarmiddelen. Ook de voedingswaarden blijven vrijwel onveranderd.'

Heb jij al iets gemerkt van de verandering aan Nutella?

Bron: Ferrero | Beeld: Shutterstock