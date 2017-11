5 manieren om je salade net wat spannender te maken

Begin je salades een beetje zat te worden? Ook in de herfst kan het nog lekker zijn. Met deze tips maak je je salade wat spannender.

1. Voeg verse kruiden toe

Verse blaadjes dille, dragon of peterselie geven je salade net dat beetje extra. Neem je een salade mee naar je werk? Vouw de verse kruiden dan in vochtig keukenpapier en strooi ze tijdens de lunchpauze pas over je salade.

2. Mix hard met zacht

Maak je salade interessanter door te spelen met structuren. Wissel zachte ingrediënten zoals feta en sla af met bijvoorbeeld noten en zaden.

3. Vergeet sla

Voor een lekkere salade heb je niet per se sla nodig. Vervang het door ander groen zoals courgette, komkommer of doperwten.

4. Volg de seizoenen

Voorkom dat je altijd dezelfde salade eet, door te spelen met de seizoenen. Gebruik in het najaar bijvoorbeeld pompoen en ga in de winter voor ingrediënten als peer, boerenkool en spruitjes.

5. Stop het in een weckpot

Je neemt salade makkelijk mee in een weckpot. Stop de natte ingrediënten onderin of in apart potje.

Deze tips komen uit Santé. Meer inspiratie voor een healthy lifestyle nodig? Vanaf dinsdag ligt de nieuwe Santé in de winkel.

Bron: Archief | Beeld: Shutterstock