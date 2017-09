Aldi komt met een adventskalender vol wijn

De laatste jaren duiken in de periode voor kerst de meest originele adventskalenders op. En deze lancering van Aldi klinkt alvast als een succes voor dit jaar.

Aldi komt met en adventskalender vol kleine flesjes wijn. De totale inhoud staat gelijk aan zes flessen wijn, du dat belooft een gezellige decembermaand te worden.

Komt de kalender ook naar Nederland?

Dat weten we helaas nog niet. Vanaf 14 november is hij in ieder geval wel te koop in Engeland voor omgerekend iets minder dan 60 euro. Het naar huis vervoeren van zoveel kleine flessen wijn lijkt ons wel een klein risico. Pak niets in waar geen rode wijn-vlekken op mogen komen en denk eraan dat je je bagage incheckt ;-)

Bron: The Sun | Beeld: Aldi