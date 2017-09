Recept voor baba ganoush

In het oktobernummer van Santé vind je recepten met de aubergine, lekker en veelzijdig. Eén van de recepten die natuurlijk niet mag ontbreken: baba genoush, oftewel auberginedip.

Ingrediënten

Voor 4-6 personen

Bereidingstijd: 20 minuten + 30 minuten wachttijd

2 aubergines

3 el olijfolie

3 tenen knoflook

4 el tahin (sesampasta)

5 el citroensap

gemalen komijn

150 g Turkse of Griekse yoghurt

milde paprikapoeder

wit en zwart sesamzaad

2 takjes koriander

Extra nodig: bakpapier

Bereiding

Verhit de oven voor op 190°C en verhit ook een grillplaat of -pan voor. Bekleed een bakplaat met bakpapier. Was en droog de aubergines en prik ze dan met een vork een paar keer rondom in. Kwast ze dun in met wat olie. Leg de aubergines op de grill en rooster ze 15 minuten rondom bruin; keer ze regelmatig om. Leg de gegrilde aubergines op de bakplaat en laat ze nog 10 minuten verder garen in de oven. Leg 1 aubergine apart, laat de andere aubergine nog 10 minuten langer in de oven.

Laat de gegrilde aubergines een beetje afkoelen. Snijd van de nog stevige aubergine de bovenkant af als deksel en hol de groente uit tot op 1 cm van de schil. Schil de goed gare aubergine. Doe het vruchtvlees van beide aubergines in een kom en prak het met een vork fijn. Pers de knoflook erboven. Voeg de sesampasta, 4 el citroensap en 2 el olie toe en roer goed. Breng op smaak met zout, peper en komijn. Schep de dip in de uitgeholde aubergine. Roer de yoghurt los met 1 el citroensap, wat zout en peper. Schep 3 el yoghurt op de auberginedip. Strooi er paprikapoeder en sesamzaad over. Garneer met korianderblaadjes. Serveer er ‘chips’ bij van geroosterd brood, of in puntjes gesneden, geroosterde pitabroodjes. Geef de resterende yoghurt apart erbij.

Tip: broodchips

Scheur Libanese wraps in stukjes en hussel ze in een kom met wat olijfolie, peper, zout en eventueel sumak. Spreid de stukjes brood uit op een bakplaat en rooster ze in de nog hete oven (190°C) in een paar minuten krokant en goudbruin

Eet smakelijk!

Kijk voor meer recepten met aubergine in het oktobernummer van Santé.

Recept en beeld: Beeldigbeeld/Stockfood