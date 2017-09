Vrijmibo-vraag: hoe lang wordt er al wijn gedronken?

Een nutteloos feitje tussen het borrelen door.

Er werd aangenomen dat het wijn maken en drinken de oorsprong had in onegveer 1200 voor Christus. Deze week werd bekend dat er in een grot op Sicilië sporen van 600 jaar voor Christus zijn gevonden, waaruit blijkt dat er destijds al wijn werd gemaakt en gedronken in die regio. In een oude terraccotta kruik werden wijnsporen gevonden.

Bron: Guardian | Beeld: Shutterstock