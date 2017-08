Wat is de beste melk om op te schuimen?

De beste barista van Nederland 2016 onthult haar geheim.

In het septembernummer van Santé vind je een interview met Teddie Kuiper. In 2016 werd ze verkozen tot beste barista van Nederland. Natuurlijk waren we heel benieuwd naar haar geheimen voor goede koffie. We wisten haar te ontfutselen wat de beste melk is om op te schuimen voor je cappuccino.

Teddie Kuiper: ‘De beste opschuimmelk die je gewoon in de supermarkt kunt kopen? Ik ben fan van de biologische volle melk van Arla, die heeft precies de goede verhouding tussen eitwitten en vet om een heerlijk vol, romig schuim te krijgen. Kies voor je latte of cappuccino in elk geval een verse volle melk. Dat magere melk beter zou werken, is écht een sprookje…’

Benieuwd naar de leefstijl van Teddie? In het septembernummer van Santé lees je er vanaf pagina 26 alles over.