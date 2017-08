Recept voor de cocktail Sex on the beach

In het septembernummer van Santé vind je tips om thuis heerlijke vakantieseks te hebben. Samen nippen aan een cocktail maakt het vakantiegevoel compleet.

De cocktail Sex on the beach is dan toepasselijk. Er bestaan talloze varianten op deze cocktail. Dit recept is met sinaasappelsap, cranberrysap en grapefruitsap. Houd je meer van zoet? Dan kun je ook een van de sappen vervangen door ananassap. Je kunt ook een scheutje grenadinesiroop toevoegen of experimenteren met andere fruitlikeuren.

Ingrediënten

30 milliliter Vodka

30 milliliter Peachtree-likeur

60 milliliter sinaasappelsap

60 milliliter cranberrysap

60 millilier grapefruitap

IJsblokjes

Doe de ingrediënten in een cocktailshaker en shake de ingrediënten. IJSblokjes kun je eventueel ook na het shaken toevoegen.

Tips om thuis vakantieseks te hebben? Je vindt ze in het septembernummer van Santé.

Beeld: Shutterstock