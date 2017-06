Recept van Jet: Nutty buddy smoothie

19.06.2017 - Redactie

Na een training is het goed om eiwitrijk te eten om je spieren te herstellen en je energievoorraad aan te vullen. Na een zware work-out staat veel kauwwerk me nog weleens tegen en dan is deze smoothie ideaal. Bereid hem voordat je gaat sporten, zodat je na thuiskomst direct de koelkast kunt opentrekken.