Wat is freekeh?

Het schap vol granen en tarwe wordt steeds uitgebreider. Ook freekeh heeft inmiddels een vaste plaats verworden.

Freekeh is en graansoort uit het Midden-Oosten. Het is tarwe, op een andere manier bewerkt. Freekeh is harde tarwe die onrijp wordt geoogst en vervolgens in de zon wordt gedroogd. Daarna wordt het graan geroosterd en tegen elkaar gewreven. Tenslotte wordt het in stukjes gebroken. Het roosteren zorgt voor een nootachtige smaak. Doordat Freekeh geoogst wordt als het nog onrijp is, heeft de graansoort een hoge voedingswaarde.

Dit zit erin

Kilocalorieën: 346 per 100 gram

Vezels: geven je een verzadigd gevoel en bevorderen je spijsvertering. Freekeh bevat bijna twee keer zoveel vezels dan witte rijst.

Koolhydraten: deze voedingsstoffen leveren energie aan je lichaam.

Vitamine B1: belangrijk bij de energievoorziening van je lichaam; het maakt energie vrij uit de koolhydraten, eiwitten en vetten die je binnenkrijgt.

Vitamine B2: versterkt je immuunsysteem.

Eiwitten: bouwstoffen voor je lichaam.

Mineralen: Freekeh bevat mineralen als magnesium, kalium, calcium en ijzer. Deze zijn onder andere nodig voor spieropbouw, sterke botten en onderhoud van je hart.

Wist je dat… freekeh ook wel frikey of farik wordt genoemd?

