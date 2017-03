Snelle fruitsnack

NADA is een zakje gevriesdroogd fruit waaraan niks, noppes, nada is toegevoegd. Elk zakje bevat een dagelijkse hoeveelheid fruit.

Bij vriesdrogen van fruit wordt al het water uit het fruit onttrokken, terwijl alle voedingsstoffen en de intense smaak van vers fruit behouden blijven. Het resultaat is crunchy fruit, zonder toegevoegde ingrediënten. De zakjes zijn verkrijgbaar in de fruitsoorten appel, aardbei en perzik. Bekijk de voedingswaarden.

In het maartnummer van Santé stond er per abuis een verkeerde prijs bij de producten van NADA. NADA is verkrijgbaar bij Marqt voor 2,29 en via de website vanaf €7,50 voor drie zakjes inclusief verzendkosten.

Kijk voor meer informatie en verkooppunten op www.nadanothingadded.com.