Hoe pocheer je een ei?

Sneller, beter en gezonder koken: 21 tricks die je moet kennen.

Zo pocheer je een ei

Zeg nooit meer dat pocheren jou niet lukt. Om een ei perfect te pocheren, draait het allemaal om draaien. Zet een pan water op het vuur tot het kookt en schenk er een flinke scheut azijn in. Dit zorgt ervoor dat je eiwit sneller stolt. Roer daarna met een lepel in één tempo door het water waardoor je in het midden een minidraaikolk veroorzaakt. Neem vervolgens een ei, breek het en laat het rustig in de draaikolk zakken. Het eitje begint te draaien en het eiwit rondom het eigeel stolt. Zo ontstaat een mooi bolletje. Laat het ie hierna drie minuten koken en klaar ben je.

