In het maartnummer vind je het recept voor chayasap met aloë vera. Hier lees je hoe je de aloëpuree maakt.

Het is gemakkelijk om een puree te maken van aloëblad. De plant is te vinden bij gezondheidswinkels en speciaalzaken. Hij is makkelijk te verwerken: verwijder de schil met een dunschiller. Neem voor de aloëpuree 1 aloëblad, verwijder de doorns en schil en pureer het glad in een blender.

