4 tussendoortjes die je een energieboost geven

Vullende tussendoortjes om de dag door te komen.

1. Havermout met kaneel en hennepzaad

Ook geschikt als ontbijt. Havermout is vullend, dus de kans is groot dat je het met dit ontbijt volhoudt tot de lunch.

2. Quinoawafel met notenpasta en gember

Quinoa bevat trage koolhydraten die je lang energie geven, notenpasta zit vol gezonde eiwitten en vetten. Gember geeft net dat beetje pit.

3. Banaan met pindakaas en rauwe cacao nibs

Halveer een banaan in de lengte en besmeer hem met pindakaas waar je cacao nibs overheen strooit. Banaan is een goede suikerbron, eiwitten en vetten in pindakaas houden je bloedsuiker stabiel zodat je minder zin krijgt in suiker. Rauwe cacao werkt oppeppend.

4. Een kleine salade met ei, spinazie, avocado en bessen

Voor de proteïnen. Verwerk de gekookte eieren in een salade met spinazie (opkikkerende mineralen), bessen (fruitsuiker) en een vetrijke halve avocado.

Bron: Archief | Beeld: Shutterstock