Beste baan ooit?! Chocoladeproever gezocht

Leef jij voor chocolade en zou je jezelf best willen beschrijven als professioneel chocoladeproever? Mondelez geeft je de kans.

Mondelez is het moederbedrijf van onder andere Oreo en Milka en ze zijn op dit moment op zoek naar een chocoladeproever. De belangrijkste eis? De nieuwste smaken chocolade proeven en daarover je ongezouten mening geven. Samen met andere chocoladeproevers bepaal je welke smaken klaar zijn voor productie.

Het is een bijbaan voor ongeveer 7,5 uur per week. Perfect te combineren met een fulltime baan dus. Behalve dat het kantoor in Engeland is. Toch benieuwd naar de vacature? Je vindt hem hier. Mocht jij binnenkort de nieuwste chocoladesmaken proeven, houd ons dan op de hoogte ;-)

Beeld: Shutterstock