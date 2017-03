3x gepofte aardappel

Waar vul jij een gepofte aardappel mee?

1. Appel en kalkoen

Snijd een appel in blokjes en meng met 2 el blauwe kaas, wat olijfolie, beetje honing en twee plakjes kalkoenfilet in stukjes. Vul je gepofte aardappel hiermee.

2. Ham en ei

Leg een plak gekookte ham en een gebakken ei tussen je gepofte aardappel en besprenkel met bieslook.

3. Pinda, tofu en ui

Mix 3 el satésaus met stukjes pinda, gebakken tofublokjes en uien in ringen gesneden en doe de mix in je aardappel.

Zo pof je een aardappel

De lekkerste gepofte aardappel maak je in de oven. Pak de geboende aardappels in in aluminiumfolie en pof ze een uur in de oven. Zie ook de video van Allerhande hieronder.

Heb je minder tijd? Dan is poffen in de magnetron een prima alternatief. Boen de aardappels schoon en prik er met een vork aan alle kanten gaatjes in. Dek de aardappels niet af en pof ze 4 minuten op 700 watt. Draai daarna de aardappels om en pof ze nog eens 4 minuten. Wikkel ze daarna in aluminiumfolie en laat ze een paar minuten nagaren.