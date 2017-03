5 tips voor de lekkerste chocoladefondue

Lekker als toetje.

1. Kies de chocolade

In principe is iedere chocoladesoort geschikt. Kies voor melk, wit of puur afhankelijk van jouw smaak. Voeg bij een grote reep een bekertje slagroom toe. Er bestaat speciale smeltchocolade. Lees in dat geval op het etiket of er nog slagroom toegevoegd moet worden.

2. Smelt de chocolade

Je kunt chocolade op verschillende manieren smelten. Smelt de chocolade au bain marie, in een pannetje terwijl je blijf roeren of in de magnetron. Voeg ongeveer een bekertje slagroom toe. Als je de chocolade niet al te romig wilt maken, voeg je iets minder toe.

3. Houd de chocolade romig

Er is niet veel hitte nodig om chocolade gesmolten te houden. Zet een elektrische fondue op een lage stand. Gebruik je een waxinelichtje om de chocolade warm te houden? Pas op dat de onderste laag chocolade niet aanbrandt.

4. Varieer

Varieer met chocoladefonduen door verschillende soorten chocolade te gebruiken of door een scheutje likeur toe te voegen.

5. De ingrediënten voor in de chocoladefondue

Combineer klassiekers met originele ingrediënten om in de chocolade te dippen: verschillende soorten fruit, biscuitjes, lange vingers, marshmellows, slagroomsoesjes, mini-donuts en noten.

Beeld: Shutterstock