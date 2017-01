Een café waar alles op het menu de smaak cookie dough heeft

Vind je het deeg stiekem net zo lekker als de koekjes? Je bent niet alleen. Goed nieuws voor alle fans: vandaag opent in New York een nieuwe vestiging van DŌ.

Bij het menu kun je je echt verlekkeren. Van ijs, tot milkshakes, fudge of een breakfast bar. Wat zou jij kiezen?

Ben je binnenkort in New York? Zorg dat je langs 550 LaGuardia Place komt, want dat is het nieuwe adres van DŌ. Nieuwe adres? Yep, ze zaten eerst aan 2nd Avenue. Jammer dat we dat niet eerder wisten.

Zei je moeder vroeger altijd dat je geen rauw koekjesdeeg mocht eten in verband met de rauwe eieren? Maak je geen zorgen. DŌ heeft een recept voor cookie dough met gepasteuriseerde eieren en meel dat met warmte is voorbehandeld.

