Het verschil tussen bananen en bakbananen

Je kunt een gewone banaan niet zomaar vervangen door een bakbanaan, of andersom. Een aantal belangrijke verschillen op een rij.

Een banaan is zoet en klein. De bakbanaan is zetmeelrijk en stevig en zit in een dikkere schil. Door de vaste structuur is een bakbanaan geschikt om mee te bakken. Het wordt in veel landen als groente gebruikt. Kortom, de banaan en bakbanaan zijn niet onderling verwisselbaar in recepten.

Dit recept voor bananenbrood maak je met gewone bananen.

