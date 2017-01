Recept voor nasi

Nasi is lekker en een makkelijk gerecht om restjes groenten in te verwerken. Maar hoe maak je de lekkerste nasi? Wij mogen het recept van HelloFresh delen, zodat je thuis zonder box de kruidige nasi met groenten, kippendijfilet en spiegelei kunt maken.

Wist je dat... HelloFresh maakte een lijst met welke gerechten het best gewaardeerd werden in 2016. Dit recept stond op de derde plaats.

HelloFresh: 'De bloemkool in dit gerecht snijd je in kleine kruimels; ook wel bloemkoolrijst genoemd. Dit geeft niet alleen een heerlijke smaak, maar zorgt ook voor een lichtere structuur. Handig voor wie geen groente lust, want deze witte bloemkool is nu volledig verstopt tussen de rijstkorrels. Je garneert de nasi met daikon cress: een kiemplantje met een uitgesproken smaak.'

Ingrediënten per persoon

85 g zilvervliesrijst

1 cm verse gember

100 g kippendijstukjes

1 tl komijn

5 ml vissaus

1 el caikon cress

1 knoflookteen

150 g bloemkool

75 g peen

1 tl currykruiden

1 ei

175 ml groentbouillon

1 el ketjapsaus

0,5 el roomboter

0,5 el zonnebloemolie

Peper en zout naar smaak

Aan de slag

Bereid de bouillon in een pan met deksel voor de rijst. Voeg de rijst toe en kook, afgedekt, 12 - 15 minuten. Giet daarna indien nodig af en laat zonder deksel uitstomen. Snijd of pers ondertussen de knoflook fijn. Schil de gember en snijd fijn. Snijd de bloem van de bloemkool tot kruimels en de stam in even kleine stukjes. Je kunt ook een blender gebruiken. Verhit de roomboter in een wok of hapjespan en roerbak de kippendijstukjes, knoflook en gember 5 minuten op middelhoog vuur. Breng op smaak met peper en zout. Voeg vervolgens de peen, komijn en currykruiden toe en roerbak 3 minuten. Voeg de bloemkool, gekookte rijst, vissaus en ketjap toe en roerbak 5 minuten. Verhit de zonnebloemolie in een koekenpan, bak 1 spiegelei per persoon en breng op smaak met zout en peper. Verdeel de nasi over de borden. Knip de cress los en garneer hiermee de maaltijd. Serveer de nasi met het spiegelei.

Eet smakelijk!

Dit is een recept van HelloFresh. Voor meer informatie over de boxen of om te bestellen, kun je terecht op de website van HelloFresh.