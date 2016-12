Recept voor een kerstburger met spek, mangochutney en kastanjes

Een kerstdiner zonder stress, met deze heerlijke burger van Simone's Kitchen moet dat lukken.

Ingrediënten

- 400 gram rundergehakt

- 100 gram kastanjes

- Vier plakjes ontbijtspek

- 50 gram gekookte ham, in blokjes gesneden

- 1 ei

- Beetje paneermeel

- Peper

- Zout

- Sla

- 4 hamburgerbroodjes



Voor de chutney

- 1 ui, in dunne ringen

- 1 eetlepel zonnebloemolie

- 2 grote rijpe mango’s

- 2 rijpe peren

- 1 theelepel chili vlokken

- 2 centimeter gemberwortel

- 1 theelepel gemberpoeder

- ½ theelepel kardemom

- ½ theelepel komijn

- ½ theelepel koriander

- ½ theelepel koenjit

- 1 theelepel kaneel

- 200 gram lichtbruine basterdsuiker

- ½ theelepel zout

- 200 milliliter rode wijn azijn

Bereidingswijze

Maak eerst de chutney. Verhit de olie in een grote pan en bak de ui zacht en glazig. Schil ondertussen de mango en de peren en snij deze in kleine stukjes. Voeg alle specerijen, de gember en de chilivlokken toe aan de ui toe en roer het geheel tot het begint te geuren. Doe de peren, de suiker en ongeveer 100 milliliter water bij de ui. Laat dit even koken tot de peren wat zachter worden. Voeg de mango, de rode wijn azijn en een scheutje zout toe. Laat dit rustig inkoken tot het de gewenste dikte heeft. Onthoud wel dat het nog wat dikker zal worden als je het afkoelt. Bewaar de chutney tot je het nodig hebt in gesteriliseerde potjes op een donkere plek.

Vervolgens maak je de burger. Snij kruislings in de kastanjes op de bolle kant met een scherp mes. Kook ze ongeveer drie minuten, giet ze af en pel ze nu ze nog warm zijn. Verwijder ook de bruine donzige binnenkant. Snij de kastanjes in kleine stukjes. Doe het rundergehakt, de gehakte kastanjes, het ei, het paneermeel, de peper, zout en de ham bij elkaar in een kom en kneed goed door. Als het geheel nog wat te nat is kun je nog wat paneermeel toevoegen. Vorm vier burgers van je mengsel. Bak de hamburgers in een koekenpan rustig gaar. Ondertussen bak je de plakjes ontbijtspek bruin en krokant. Laat deze even uitlekken op keukenpapier. Voor het opmaken van de burger begin je met een laagje saus, hierop komt de sla en vervolgens de burger. Top de burger met de mangochutney en verkruimel het ontbijtspek eroverheen. Serveer de burgers met nog wat extra chutney.

Recept en beeld van Simone’s kitchen.

