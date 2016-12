Het kerstdiner is mislukt, wat nu?

4 tips om te redden wat er te redden valt.

1. Wees creatief met ingrediënten die je nog in huis hebt

Met (zoete) aardappel, kaas, crème fraiche en kruiden maak je heel makkelijk een gratin. Ook met bladerdeeg kun je van alles doen, van een groentepakketje tot worstenbroodjes. Die verdwaalde pizza in de vriezer kun je in puntjes of vierkantjes snijden. Als toetje kun je een crumble maken. Het kruimeldeeg maak je met boter, bloem en suiker. Leg wat gesneden fruit in een ovenschaal, deeg eroverheen en krokant laten worden in de oven!

2. Wees niet te perfectionistisch

Misschien vind je zelf dat het eten niet allemaal goed gelukt is, maar misschien ben je gewoon te kritisch. Het gaat om de gezelligheid. Je gezelschap kan die iets te doorbakken biefstuk vast nog wel waarderen. Is één onderdeel echt compleet mislukt? Waarschijnlijk heb je alsnog genoeg, dus geen paniek.

3. Bestel iets

Wellicht is de pizzeria in de buurt open en kun je daar iets bestellen. In grote steden zijn er zelf op eerste kerstdag vaak wel wat supermarkten open. In geval van nood kun je daar naartoe.

4. Vergeet niet dat kerst om de gezelligheid gaat

Uiteindelijk draait kerst om gezelligheid en samenzijn met geliefden. Loopt iets niet zoals gepland? Laat het je humeur niet verpesten, ga niet zitten mokken, maar geniet.

Beeld: Shutterstock