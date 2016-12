Recept voor pompoensoep met gemarineerde makreel

Bij een koude winteravond hoort soep. Vullend, warm en de perfecte manier om snel veel groenten binnen te krijgen.

Ingrediënten

Voor 4 personen

Bereidingstijd: 1 uur

100 g knolselderij

100 g kruimige aardappel

250 g pompoenvruchtvlees

1 sjalot

1 teen knoflook

1 tl geraspte gember

1 tl kerriepoeder

1 el boter

500 ml groentebouillon

150 g verse makreelfilet op de huid

1 limoen * 1 el bruine basterdsuiker

1 tl peperkorrels

olie om te frituren

100 ml slagroom

nootmuskaat

extra nodig: staafmixer, 4 tapasprikkers

Aan de slag

Schil de knolselderij en de aardappel en snijd in blokjes. Snijd ook de pompoen in blokjes. Pel en snipper de sjalot en de knoflook en fruit ze met de gember en kerrie glazig in de boter. Bak de groenteblokjes kort mee. Schenk de bouillon in de pan en laat afgedekt 20 minuten zachtjes koken.

Spoel intussen de makreelfilet onder de koude kraan, dep droog en verwijder de huid (wel bewaren!). Controleer de vis op achtergebleven graatjes. Snijd de makreel in acht gelijke stukken en leg ze in een schaal. Was de limoen onder de hete kraan, dep droog en rasp de schil eraf. Pers de limoen uit. Meng de rasp, 1 el zout, de basterdsuiker en de peperkorrels door het limoensap. Schenk de marinade over de makreel, dek af met vershoudfolie en zet 20 minuten in de koelkast. Snijd vier vierkanten of ruiten uit de vishuid. Frituur ze in wat hete olie krokant en laat uitlekken op keukenpapier. Strooi er wat zout over. Pureer de soep met de staafmixer. Laat de soep nog iets inkoken of verdun met wat extra bouillon tot de juiste dikte. Roer de slagroom erdoor en breng op smaak met zout, peper en geraspte nootmuskaat. Neem de vis uit de marinade en dep de stukken droog.

Maak de soep met de staafmixer mooi schuimig en schenk in hittebestendige glazen. Rijg telkens twee stukjes makreel met een makreel-‘chip’ ertussen aan een prikker. Leg de spiesjes op de glazen.



Eet smakelijk!

Recept en beeld: Beeldigbeeld