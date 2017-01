Recept voor vegetarische salade met kiwi, tofu en olijven

Heb je gesport en ben je op zoek naar een vegetarische salade als post workout meal? Dan is deze salade met tofu en kiwi lekker om eens te proberen.

Ingrediënten (voor 4 porties)

- 4 groene Zespri kiwi’s

- 125 gram tofu

- 1 theelepel gemalen komijn

- ½ theelepel zout

- 2 teentjes knoflook (geperst)

- 2 eetlepels olijfolie

- 8 zwarte olijven (met pit)

- 1 kopje geroosterde croutons

Voor de dressing

- 1 eetlepel ciderazijn

- 1 eetlepel olijfolie

Bereidingswijze

Laat de tofu uitlekken op keukenpapier en snijd in blokjes van 2 centimeter. Strooi de komijn, zout en de geperste knoflook over de tofu. Voeg de olijfolie toe en meng alle ingrediënten. Bak vervolgens de gemarineerde tofu in een koekenpan totdat deze mooi bruin is. Laat hem vervolgens uitlekken en afkoelen (je kan dit op een velletje keukenpapier doen). Schil de kiwi’s en snijd ze in blokjes, doe ze vervolgens in een kom. Voeg de tofu, olijven en croutons toe. Meng de olijfolie met ciderazijn en sprenkel de dressing uit over de salade. Serveer bij trek eventueel een geroosterd broodje mee. Geen fan van tofu? Je kunt het vervangen door feta.

Voedingswaarde per persoon

Energie (kcal) 295 kcal

Vetten 15,4 gram

Onverzadigde vetten 2,2 gram

Suikers 8,8 gram

Zout 1,38 gram

Fit de winter door

Deze tip is onderdeel van het WINTERFIT-platform van Zespri. Van 1 november 2016 tot en met 28 februari 2017 gratis tips. Aanmelden kan via bitly.com/zespriwinterfit. Na aanmelding ontvang je iedere dag een winterfit-tip.