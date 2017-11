Kun je pepernotendeeg invriezen?

Dit trucje kan handig zijn de komende maand. En we kunnen er kort over zijn.

Ja, je kunt pepernotendeeg invriezen. Handig! Maak in één keer veel deeg en je eet de hele maand verse zelfgemaakte pepernoten.

Hoe vries je het in?

Je kunt de pepernoten alvast maken van het deeg. Leg ze op een bakplaat en vries ze in. Zodra de pepernoten bevroren zijn, kun je ze in een bakje of zakje doen.

Altijd verse pepernoten paraat

Vervolgens kun je wanneer je zin hebt in verse pepernoten een aantal pepernoten uit de vriezer halen. Je hoeft het deeg niet te laten ontdooien, je kunt de pepernoten gewoon een paar minuten langer in de oven zetten.

