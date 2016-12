Tips voor een gezondere gourmet

Erg gezellig, die gourmettraditie, maar het is niet altijd gezond. Met deze tips maak je gourmetten gezonder.

Tip 1: Kies voor gezonde gerechten

Sla niet alleen vlees in om op de gourmet te leggen, ook groenten doen het goed. Paprika, aubergine, courgette, champignons en uien zijn bijvoorbeeld heerlijk als je ze even op de gourmet legt. Zorg voor gezonde bijgerechten zoals salades en vegetarische gerechtjes.

Tip 2: Marineer het vlees

Marinades geven je vlees smaak, maar dat is niet de enige reden om het vlees te marineren. Verschillende kruiden hebben positieve effecten op je gezondheid en wanneer je eten veel smaak heeft, zul je sneller verzadigd zijn.

Tip 3: Maak de sauzen zelf

Sauzen zijn niet erg gezond. Als je sauzen serveert, is de meest gezonde optie om ze zelf te maken. Ben je aan de lijn? Dan kun je het best zuinig doen met sausjes, of ze nou zelfgemaakt of kant-en-klaar zijn.

Tip 4: Kies je drankjes slim

Om op je calorie-inname te letten, zou je alcohol kunnen laten staan.

Tip 5: Probeer zo min mogelijk brood te eten

Eet liever meer van de gezonde bijgerechten zoals groenten en salades.

Beeld: Shutterstock