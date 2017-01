Beautytrend: de elektrische gezichtsborstel

Advertorial - Ze duiken overal op en zijn mateloos populair, de elektrische gezichtsborstels. Zo’n borstel reinigt je huid vliegensvlug, maakt korte metten met onzuiverheden en veegt make-up in een keer van je gezicht. Boenen met wattenschijfjes of reinigingsdoekjes hoeft niet meer. Er is veel keuze aan gezichtsborstels: waar moet je op letten bij de aanschaf?

Pakweg vijf jaar geleden kende niemand de elektrische gezichtsborstel in Nederland. Sinds die tijd is de borstel echter aan een flinke opmars bezig. Veel vrouwen zijn enthousiast over de resultaten die zo’n borstel oplevert. Op YouTube zijn er veel enthousiaste video's te vinden.

Veel keuze in gezichtsborstels

De elektrische gezichtsborstel heb je in veel maten, kleuren en prijsklassen. Om te beginnen heb je de dure borstels van het merk Clarisonic. Als we de reviews moeten geloven, werken deze voortreffelijk, maar zijn wel flink aan de prijs. Een andere bekende borstel is de Visapure van Philips. Ook deze borstel is best duur en de reviews zijn over het algemeen oké, al zijn er ook mensen die minder tevreden zijn en betere resultaten verwachtten van een dure borstel.

Zoals vaak ook in consumentenbladen en –programma’s blijkt, hoef je echter niet altijd de duurste uit te kiezen om het beste resultaat te krijgen. De goedkopere borstels op de markt werken namelijk net zo goed en volgens sommige reviews zelfs beter dan de duurdere varianten. Natuurlijk blijft persoonlijke smaak een rol spelen, dus mocht je echt dol zijn op het design van een dure borstel, dan ontkom je er eigenlijk niet aan om deze aan te schaffen. Maar ga je puur voor het functionele aspect – namelijk het beter reinigen van je gezicht dan je nu doet -, dan is een goedkopere borstel een ideale uitkomst.

Goedkope elektrische gezichtsborstel

Silk’n is een bekend merk in de beautyindustrie en dit merk heeft verschillende types betaalbare elektrische gezichtsborstels. De nieuwste borstel is de Silk’n Pure en de andere varianten die ze hebben zijn bijvoorbeeld de Silk’n SonicClean en Silk’n SonicCleanPlus. Op de verpakking van de goedkope elektrische gezichtsborstel Silk’n Pure kunnen we lezen dat de borstel in een minuut onzuiverheden verwijdert, tot zes keer beter make-up verwijdert dan met de hand en je huid stralend en zacht achterlaat. Op de borstel zit een vibrerende en pulserende stand in twee snelheden. En na één keer opladen, kan de borstel wel tot 50 keer gebruikt worden. Met de Philips Visapure is dit bijvoorbeeld slechts 30 keer, dus daar zit al een flink verschil in. De Silk’n Pure is op het moment van schrijven in de webshop van Silk’n te koop voor €39. Een van de reacties: 'Fijn apparaat! Stimuleert om elke avond mijn gezicht te reinigen. Fijn dat hij na een minuut vanzelf uitschakelt, zodat je hem niet te lang gebruik. Mijn huid voelt heerlijk zacht na het gebruik en lijkt verbeterd! Verder is het handig dat hij waterdicht is.'

Make-up verwijderen

Als je veel make-up draagt, raden wij aan om de borstel niet direct te gebruiken voor make-upverwijdering. Voor oogmake-up is het sowieso niet geschikt. Met een snelle ronddraaiende borstel over je ogen gaan, is niet zo'n goed idee. Verwijder daarom eerst de zwaarste make-up met een doekje of wattenschijfje en gebruik de borstel daarna. Daarnaast geldt voor de opzetborstels: hoe schoner je ze houdt, hoe beter dit voor je huid is. Net als een tandenborstel eigenlijk, die wil je ook zo schoon mogelijk houden. Niet alle gezichtsborstels geven aan hoeveel meer make-upresten verwijderd kunnen worden ten opzichte van het reinigen van het gezicht met de hand. Let hier wel op, want dat kan beteken dat het merk hier geen onderzoek naar heeft laten doen en dat het misschien minder efficiënt is dan je hoopt. Dat zou zonde zijn, want je koopt ten slotte een gezichtsborstel omdat je je gezicht beter wilt reinigen.

Goedkope opzetborstels versus dure

Een andere tip die we je mee kunnen geven is om eens te kijken naar hoe duur de accessoires zijn van een elektrische gezichtsborstel, zoals de opzetborsteltjes. Sommige opzetborstels zijn best prijzig en gemiddeld heb je iedere drie maanden een nieuwe opzetborstel nodig. Dat kan dus in de papieren lopen. We waren positief verrast over de prijs van de opzetborstels van Silk'n, ze zijn te koop in verschillende varianten vanaf€6,95.

Gevoelige huid

Als je een gevoelige huid hebt, is het wellicht verstandig de borstel niet iedere dag te gebruiken. Het is dan beter om de borstel een à twee keer per week te gebruiken, zodat je huid een milde dieptereiniging krijgt. Omdat de borstel zeer goed reinigt, zou het voor een gevoelige huid net iets te intensief kunnen zijn. Wel zijn er speciale opzetborstels te koop die zachte haartjes hebben. Bij het kiezen van een elektrische gezichtsborstel, kun je er dus op letten of het merk deze borstels in het assortiment heeft of niet.

