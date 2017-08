Obsessed met je poriën?

Naarmate je ouder wordt, heeft ook je huid meer te verduren gehad en dat kan zichtbaar worden. Niet alleen rimpels houden ons bezig, ook zichtbare poriën kunnen de gemoederen bezighouden.

Uit onderzoek van L’Oreal blijkt dat bijna de helft van de Amerikaanse vrouwen haar poriën te groot vindt. 28 procent van de vrouwen maakt zich meer zorgen over haar poriën dan over rimpels. De term ‘porexia’ is er zelfs voor in het leven geroepen.

Worden poriën groter naarmate je ouder wordt?

Een porie is het buisje dat hoort bij een talgklier. De talgklier scheidt talg uit om je huid soepel te houden. Als het gaat over grove poriën gaat het over een wijdere opening. Als je een vettere huid hebt, produceren je talgklieren meer talg, waardoor de opening van de porie wijder wordt. Naarmate je ouder wordt, verslapt het huidweefsel, waardoor de poriewand uitzakt. Hoe ouder je wordt, hoe zichtbaarder poriën daarom kunnen worden.Poriën zorgen ervoor dat je huid soepel blijft en zijn dus belangrijk. Zichtbare poriën zijn overigens heel normaal.

Wat kun je doen tegen grove poriën?

Zorg goed voor je huid. Bescherm je huid tegen de zon en knijp puistjes niet uit. Deze twee dingen kunnen je huid beschadigen en daardoor voor vergrote poriën zorgen.

Je kunt je poriën niet blijvend verkleinen, maar er zijn wel dingen die je kunt doen om ze kleiner te laten lijken of om je huid te 'onderhouden'. Zo zorgt een peeling met salicylzuur ervoor dat dode huidcellen verwijderd worden, zo verklein je de kans op verstopte poriën. Verder kun je kiezen voor een serum met vitamine B of C om je huid te verzorgen.

Wil je je poriën een beetje verdoezelen? Wij geven een aantal make-uptips voor een huid met grove poriën.

Bron: Dailymail | Beeld: Shutterstock