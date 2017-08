Kan bepaalde voeding ervoor zorgen dat je sneller bruin wordt?

Verwacht geen wonderen, maar alle beetjes helpen.

Groente en fruit met bètacaroteen kan er op den duur voor zorgen dat je huid sneller bruint. Je herkent groente en fruit met bètacaroteen aan de oranje of gele kleur. Het stofje zit onder andere in wortels, mango en kool. Bètacaroteen is een antioxidant dat huidveroudering door te veel zon tegengaat. Het stofje wordt vlak onder de bovenste huidlaag opgeslagen en als je het maar vaak genoeg eet of drinkt, kun je er op den duur bruiner door kleuren. In iets mindere mate heeft ook lycopeen dat effect. Lycopeen zit onder andere in tomaten. Hoe rijper de tomaat, hoe meer lycopeen hij bevat.

Zo blijft je huid zo lang mogelijk bruin

Vind je het jammer dat je bruine kleur na de zomer zo snel verdwijnt? Er zijn trucjes waarmee je zo lang mogelijk van je teint kunt genieten. Dit is er één van. Lees de rest van de tips in het septembernummer van Santé. Blader naar pagina 72.

