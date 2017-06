Hoeveel mensen krijgen spijt van een tattoo?

Een tattoo is redelijk definitief. Je kunt hem laten verwijderen, maar dat is een lang en geen pijnloos proces. Waarschijnlijk denk je goed na voor je een tattoo laat zetten. Toch zijn er mensen die achteraf spijt krijgen van hun tattoo.

Volgens onderzoek van Advanced Detmatology onder 600 mensen met een tattoo blijkt dat 78 procent van de mensen er spijt van heeft. Opvallend is dat 75 procent van de mensen met spijt niet langer dan een paar uur heeft nagedacht over het zetten van een tattoo. 91 procent heeft de tattoo laten zetten rond hun twintigste. Je zou het snelst spijt krijgen van tribals, hartjes, rozen, een inspirerende tekst, een kruisje of een vlinder.

Misschien zijn de resultaten iets vertekend doordat de enquête is gehouden door een bedrijf dat ook tattoos verwijderd... Er zit in ieder geval een wijze les in het onderzoek: denk langer dan een paar uur na voor je een tattoo laat zetten. En wacht voor nog iets meer zekerheid tot na je twintigste.

